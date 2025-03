Chove em mais de 70 municípios cearenses; Fortaleza com registro de alagamento

Manhã de Fortaleza inicia com alagamento em ponto de ônibus no bairro Couto Fernandes neste sábado, 15 / Crédito: Eduarda Porfírio/ O POVO

Precipitação em Fortaleza na manhã deste sábado, 15 A cidade de Fortaleza, no Ceará, amanheceu neste sábado, 15, com registro de chuva e alagamento. Capital marcou maior registro no posto Castelão, com 22, 4 mm. Acumulados no bairro Passaré neste sábado, 15 Crédito: Samuel Pimentel/ O POVO Acumulados pelo estádio Castelão neste sábado, 15 Crédito: Samuel Pimentel/ O POVO Acumulados no bairro Passaré neste sábado, 15 Crédito: Samuel Pimentel/ O POVO Chove 22, 4 mm no posto Castelão neste sábado, 15 Crédito: Giordano Barros/ O POVO Chove 22, 4 mm no posto Castelão neste sábado, 15 Crédito: Giordano Barros/ O POVO Chove 22, 4 mm no posto Castelão neste sábado, 15 Crédito: Giordano Barros/ O POVO Em giro do O POVO pela Capital, foi observado alagamento na avenida José Bastos, na praça que fica na entrada do bairro Couto Fernandes.