Apenas um dos 184 municípios cearenses teve temperatura média acima de 30ºC

Média das últimas 24 horas indica que apenas Barro, a quase 500 km de Fortaleza, registrou temperatura acima de 33ºC. O restante do Estado teve média menor do que 30ºC

A média da temperatura do Ceará nas últimas 24 horas indica que apenas o município de Barro, a 474,12 km de distância de Fortaleza, encontra-se com 33 graus Celsius (ºC), enquanto o restante das localidades marca menos de 30 ºC . O menor registro localiza-se em São Benedito (Sítio Ingazeira) com 21.3 ºC. Já a Capital (Itaperi) pontua 24.8 ºC.

De acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o Estado tem 32 municípios com registro de chuvas entre 7 horas de terça-feira, 11, e 7 horas desta quarta-feira, 12. As pluviosidades concentraram-se principalmente nas regiões do Sertão Central e Inhamuns, Ibiapaba e os litorais do Pecém, Norte e Fortaleza.