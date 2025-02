Quadra chuvosa inicia com maior quantidade de açudes sangrando em 21 anos

Fevereiro, primeiro mês da quadra chuvosa no Ceará, começou com 10 açudes sangrando. Outros dois já tinham chegado à capacidade máxima neste janeiro. A quantidade é a maior desde 2004, quando 52 açudes vertiam no início do mês. De lá para cá, houve nenhum registro, um ou dois, no máximo, sangrando no início da quadra.

Além disso, o número de reservatórios com menos de 30% de capacidade também diminuiu, com 33 açudes. Em 2024, a quadra chuvosa começou com 49 nesse nível. Nos anos anteriores, a quantidade também era maior, com 69 em 2023, 70 em 2022, 64 em 2021 e 93 em 2020.