Chove em mais de 50 municípios do Ceará; previsão é de mais chuvas para sábado

Fortaleza- CE, Brasil, 04-03-25: Moradores do bairro Autran Nunes sofrem com alagamentos e perda de móveis após fortes chuvas. (Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO). / Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO

Ceará tem 55 municípios com precipitações entre 7 horas de quinta-feira, 13, as 7 horas desta sexta-feira, 14. As pluviosidades concentraram-se principalmente no Sertão Central e Inhamuns, Litoral de Fortaleza, Litoral Norte, Litoral do Pecém e Ibiapaba. A previsão da Funceme dava conta de que o Ceará teria chuvas até esta sexta-feira. Para o sábado, 15, pode haver chuva generalizada em todas as macrorregiões, com acumulados relevantes.

Fortaleza marca 22 mm no posto Caça e Pesca. Aviso meteorológico da Funceme Funceme elaborou um aviso meteorológico para chuvas intensas com validade até às 12 horas desta sexta-feira, 14. O grau de severidade é médio para as macrorregiões dos litorais de Fortaleza e Jaguaribana.

Não se descarta a possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento. A chance potencial enquadra-se entre 20 a 40% de probabilidade de ocorrer as precipitações. Previsão do tempo para o Estado Na madrugada e manhã de sexta-feira, 14, espera-se um aumento da instabilidade no leste e norte do Ceará, com o céu nublado a parcialmente nublado, e chuvas nos turnos da madrugada e manhã no Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité e norte da Jaguaribana. Há indicativo para pluviosidades intensas, principalmente no Litoral de Fortaleza e norte da Jaguaribana. Nos demais turnos, há indicativo de chuvas esparsas e trovoadas isoladas em todas as macrorregiões. Segundo a Funceme, a precipitação deve aumentar em termos de área de abrangência no período da tarde, sendo que os maiores acumulados são esperados para a porção centro-norte do Estado.