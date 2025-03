Previsão indica chuvas durante madrugada, manhã, tarde e noite até domingo, 16

Céu nublado: Ceará tem possibilidade de chuva em todas as regiões nesta sexta-feira, 7 de abril / Crédito: Aurelio Alves

Ceará deverá ter chuvas em todas as macrorregiões e durante todos os turnos (madrugada, manhã, tarde e noite), até o próximo domingo, 16. Previsão é da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Nesta sexta-feira, 14, o município de Tamboril registrou o maior volume do dia, com 71 milímetros (mm) até as 7 horas da manhã.

De acordo com a Funceme, as chuvas que chegam ao Estado neste fim de semana são causadas pela Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que hoje atua com duas bandas de nebulosidade próximas à orla cearense. A pasta ainda alerta que a tendência é de que a influência da ZCIT sobre as precipitações no Estado possa aumentar nos próximos dias. As chuvas também podem ser afetadas pela presença de um cavado, sistema meteorológico que favorece a formação de nuvens de chuva, na costa leste do Nordeste, e que deve adentrar ao continente entre sexta e sábado.