Relíquia de Carlo Acutis em Fortaleza: como visitar e programação

Uma relíquia de primeiro grau do beato Carlo Acutis chegará em Fortaleza durante a Catequese Jubilar para as Juventudes, realizada pelo Setor Juventude (Sejaf). O evento acontece no sábado, 15, com programação ministrada pelo arcebispo Dom Gregório Paixão.

Enviada diretamente do Santuário do Despojamento, localizado em Assis, na Itália, a relíquia consiste em dois fios de cabelo do beato. O espaço também conserva os restos mortais de Acutis.