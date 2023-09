Carlo Acutis: conheça a história do jovem Padroeiro da Internet

Corpo exumado do jovem santo Carlo Acutis, exposto na Itália Crédito: IPA/Sipa USA

Durante o início desta semana, viralizou pelas redes sociais a história do “Padroeiro da Internet”. O vídeo do TikTok, realizado por Camilla Lecciolli, chama atenção dos internautas com a pergunta: “Você sabia que existe um santo blogueiro e que seu corpo está intacto até hoje?”. O Vaticano, inclusive, atribui a ele um milagre feito no estado de Mato Grosso do Sul. ARTIGO: O legado de Jesus não pode servir para a prática da maldade

O santo blogueiro em questão é Carlo Acutis, que morreu de leucemia em 2006, aos 15 anos. Durante sua curta vivência, Carlo decidiu unir seu interesse pelos computadores com sua fé: desenvolveu um site capaz de catalogar os milagres realizados pelos santos da Igreja Católica.

Acutis é associado à internet porque usava as redes para evangelizar e tinha conhecimento de ciência da computação muito acima da média para garotos da idade e para quem não possuía estudos específicos sobre o assunto. Abaixo, saiba mais detalhes sobre a beatificação de Carlo Acutis.

Carlo Acutis: quem foi ele?

"Estar sempre com Jesus, este é o meu projeto de vida", escreveu Carlo quando tinha apenas 7 anos. Com estas poucas palavras, Carlo Acutis esboça a distinta característica de sua breve existência: viver com Jesus, por Jesus, em Jesus. De acordo com o Vatican News, Carlo Acutis, nascido em Londres no ano de 1991, viveu em Milão. O jovem beato morreu em 2006, em Monza, diante de uma leucemia fulminante, e foi declarado “venerável” (pessoa virtuosa já falecida, cujo processo de beatificação já foi instaurado) no verão de 2018. Em abril de 2019, seus restos mortais foram transladados para o Santuário do Despojamento em Assis, a pedido do arcebispo de Assis-Nocera Úmbria-Gualdo Tadino, Dom Domenico Sorrentino. Carlo teve seu corpo exumado no ano passado e encontrado sem sinais de decomposição. O garoto sempre foi um alguém comum, com hábitos semelhantes aos seus pares, amava estudar, jogar futebol e estar com os outros.

O que de fato o levou para os caminhos da santificação, segundo o postulador de sua Causa de Beatificação, o jornalista do L’Osservatore Romano Nicola Gori, foi o compartilhamento de Jesus por meio do que ele sabia fazer. "Carlo descobriu um grande amigo, Jesus. E esse precioso tesouro queria compartilhá-lo com todos, tornando-se assim um apóstolo. Como? Por meio do que mais gostava: tecnologia da informação", afirmou Gori. Carlo Acutis: qual milagre ele fez? Quando tinha três anos de idade, Matheus, no Mato Grosso do Sul, foi curado de doença rara congênita, chamada pâncreas anular, ao pedir para “parar de vomitar” ao venerável Carlo Acutis.

Luciana, mãe de Matheus, lembra que foi um constante pedido em orações para a cura do filho, diagnosticado com a doença aos 2 anos de idade. Como nenhuma comida parava no estômago, a criança expurgava o tempo todo e podia se alimentar apenas de líquidos, causando subdesenvolvimento para a idade dele. A mãe conta que no desespero ao saber que o filho não sobreviveria, lembrou das palavras do pároco da São Sebastião, Marcelo Tenório, que “sempre dizia na homilia que o Carlo precisava de um milagre para ser canonizado e vocês, que precisam do milagre, peçam pra ele. E foi o que eu fiz, pedi pro Carlo”, lembra. O padre, que havia se tornado amigo da família de Carlo na Itália, trouxe para o Brasil uma relíquia do jovem, a parte do tecido de uma roupa, que fez parte da celebração da bênção na igreja no dia 12 de outubro. Coincidentemente, Dia de Nossa Senhora Aparecida também é a data em que, no ano de 2006, Carlo Acutis faleceu.