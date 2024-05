Beato Carlo Acutis: Papa reconhece 2º milagre do Padroeiro da Internet

Carlo Acutis teve milagre reconhecido pelo papa Francisco. Jovem beato tem devotos no Brasil Crédito: Reprodução/ Vatican News

Na manhã desta quinta-feira, 23 de maio, o papa Francisco autorizou a publicação de alguns decretos, entre quais o reconhecimento de mais um milagre atribuído à intercessão do beato Carlo Acutis. Com a anuência do Sumo Pontífice, agora Acutis pode tornar-se santo. Fiel leigo, Carlo nasceu em 3 de maio de 1991 em Londres (Inglaterra) e morreu em 12 de outubro de 2006 em Monza (Itália), aos 15 anos. A sua festa, portanto, é celebrada no mesmo dia de Nossa Senhora Aparecida. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Durante sua curta vivência, Carlo decidiu unir seu interesse pelos computadores com sua fé: criou um site onde catalogou os milagres realizados pelos santos da Igreja Católica. Por isso, também é conhecido como Padroeiro da Internet.

Carlo Acutis: qual o milagre do jovem? O segundo milagre do beato Carlo Acutis ainda não foi divulgado pelo Vaticano. Já a intercessão que o levou à beatificação está ligada ao Brasil. Um menino brasileiro foi curado de doença rara congênita, chamada pâncreas anular, após a família pedir a intercessão de Carlo Acutis, que então era venerável (ou seja, tinha o processo de beatificação em aberto). Conheça a história: Após o falecimento de Carlo, o padre Marcelo Tenório na Paróquia São Sebastião em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, passou a realizar a missa anual em homenagem a Nossa Senhora Aparecida sempre exibindo uma relíquia de Carlo, a parte do tecido de uma roupa,.