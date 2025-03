Dom Gregório: quadro com arcebispo de Fortaleza estreia na Rádio O POVO CBN

A produção, intitulada ‘Vou te contar uma historinha, com dom Gregório Paixão’, estreia nesta segunda-feira, 10, no programa O POVO da Tarde

Inspirado pelas histórias relatadas durante as homilias do arcebispo de Fortaleza, o quadro “Vou te contar uma historinha, com dom Gregório Paixão” estreia nesta segunda-feira, 10, na Rádio O POVO CBN. A programação acontecerá duas vezes na semana, às segundas e às quartas-feiras.

Os minicontos compartilhados pelo próprio dom Gregório Paixão irão ao ar dentro do programa O POVO da Tarde, apresentado pela jornalista Maisa Vasconcelos, a partir das 14 horas (horário de Brasília). O conteúdo também poderá ser acessado pelas redes sociais da Rádio.