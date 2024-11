Carlo Acutis: jovem ‘padroeiro da Internet’ será canonizado em 2025

Carlo Acutis mantinha uma página na web que catalogava milagres. O Vaticano também confirmou milagre relacionado ao jovem no Brasil

Acutis foi beatificado em 10 de outubro de 2020 em Assis, na Itália. É nessa cidade que seu corpo pode ser encontrado para veneração, no Santuário do Despojamento, localizado na Igreja Santa Maria Maggiore.

A canonização do “primeiro beato de calça jeans e tênis” está programada para o Jubileu dos Adolescentes, entre os dias 25 e 27 de abril de 2025.

De acordo com a Catholic News Agency, o adolescente, ao lado de sua família, passou dois anos e meio montando uma exposição de milagres eucarísticos.

Na época, um avô, desesperado pelo diagnóstico de uma doença congênita rara no neto, chamada pâncreas anular, levou o pequeno para uma missa celebrada na Paróquia São Sebastião. No espaço, o padre Marcelo Tenório apresentou um pedaço da roupa de Acutis e pediu que os fiéis desejassem um milagre.

Um dos milagres confirmados de Carlo Acutis aconteceu em 2010, anos após a sua morte, em uma paróquia de Campo Grande (Mato Grosso do Sul), no Brasil.

Notando a melhoria do neto, a família decidiu repetir o exame e percebeu que a lesão havia sumido.

Carlo Acutis: veja oração para canonização do beato

Ó Deus, nosso Pai,

Obrigado por nos teres dado Carlo,

modelo de vida para os jovens, e mensagem

de amor para todos. Tu fizeste com que

se apaixonasse pelo teu Filho Jesus, fazendo

da Eucaristia a sua “rodovia para o Céu”.

Tu lhe deste Maria, como mãe amadíssima,

e fizeste dele com o Rosário um cantor

da sua ternura. Aceita a sua oração por nós.

Olha especialmente para os pobres,

que ele amou e socorreu.

(Concede também a mim, pela sua intercessão,

a graça de que eu preciso…)

E torna plena a nossa alegria,

colocando Carlo entre os santos

da tua igreja universal, para que o seu sorriso

resplandeça ainda para nós

para a glória do teu nome.

Amém