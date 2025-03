Fortaleza recebe relíquia do cybeapóstolo Carlo Acutis

A canonização do adolescente vítima de leucemia está marcada para 27 de abril de 2025 autorizada pelo papa Francisco . O Santuário do Despojamento, local dedicado à memória do primeiro santo da geração millenial, localizado em Assis, na Itália, ajudou no tráfego.

Quem foi Carlo Acutis

O beato, falecido em 2006 por leucemia, é conhecido como "padroeiro da internet" pelo trabalho de evangelização no meio digital. "Estar sempre unido a Jesus, este é o meu projeto de vida", escreveu aos sete anos.

Segundo o site do jovem, ele dava aulas de catecismo às crianças para a Primeira Comunhão e Crisma, era voluntário na cozinha comunitária dos Capuchinhos e das Irmãs de Madre Teresa, ajudava os pobres que viviam no bairro e as crianças com dificuldades com os deveres escolares e projetava programas de computador.

A cura de um menino de Mato Grosso do Sul, no Brasil, com problemas no pâncreas foi atribuída a ele. "Tristeza é olhar para si mesmo, felicidade é olhar para Deus", disse.