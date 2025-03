Início da Quaresma: fiéis se reúnem na Catedral de Fortaleza para a Missa de Cinzas

A Quarta-feira de Cinzas, que em 2025 ocorre neste dia 5 de março, marca o fim dos dias de Carnaval. Com o término da festividade, os cristãos católicos iniciam um período dedicado à purificação do corpo e do espírito: a Quaresma. Na Catedral de Fortaleza, a Missa de Cinzas reuniu centenas de fiéis em busca de penitência e a conversão.

A primeira celebração do dia na Catedral começou por volta das 12h, celebrada pelo padre Clairton Alexandrino. Ele explica que a Quarta-feira de Cinzas marca a preparação para a celebração da Páscoa.