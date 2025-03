Campanha da Fraternidade é lançada e deve buscar apoio para ações socioambientais

“O motivo dessa escolha (do tema) foi motivar uma conversão interna, uma conversão a Deus, para que as pessoas olhem para a natureza não como um lugar a ser explorado, mas um lugar onde nós possamos viver e ver o ser humano não como adversário, mas como um irmão”, argumenta o arcebispo.

A Arquidiocese de Fortaleza lançou, na manhã desta quinta-feira, 6, a “Campanha da Fraternidade 2025”, no Centro de Pastoral “Maria, Mãe da Igreja”, na capital cearense. A campanha pela nona vez aborda a proteção ambiental e, neste ano, trará tema “Fraternidade e Ecologia Integral” , que busca apoiar financeiramente as ações sociais efetivas de caráter socioambiental.

“Porque quando se fala de ecologia integral, se debate exatamente sobre nossa atividade. No primeiro momento é uma atividade econômica para a sobrevivência do catador, mas é também a questão do cuidar do planeta, do cuidar da cidade, dos espaços públicos”, diz Musamara.

Ela destaca ainda a responsabilidade que cada indivíduo tem em dar destino correto aos seus resíduos. E que precisa do catador para que esse resíduo retorne para a indústria. "E vai retornar de novo para o comércio. Isso para a gente é muito bom. Faz com que a categoria seja reconhecida, faz com que realmente a economia da reciclagem seja valorizada”, afirma.

Dom Gregório também comunicou sobre a importância do apoio da igreja aos projetos sociais: “Acho que a grande ação que a igreja faz em seu poder de servir, o seu poder de estar próximo dos irmãos, é exatamente fazer com que nós tenhamos consciência daquilo que está sendo debatido, mas na base, ou seja, através dos trabalhos sociais”, pontua. Para ele, é colocar em prática a reflexão acadêmica e eclesial.