Doze anos de papa Francisco: reformas, diplomacia e luta contra a pedofilia

O papa Francisco, de 88 anos e hospitalizado há quase quatro semanas em Roma, completa nesta quinta-feira (13) 12 anos de pontificado. A seguir, as principais medidas desde sua eleição, que em algumas ocasiões enfrentaram uma feroz oposição interna. - Luta contra a pedofilia na Igreja -

Após uma polêmica viagem ao Chile em 2018, que resultou em uma série de renúncias e expulsões de destaque, o papa argentino pediu desculpas publicamente por ter defendido erroneamente um bispo. Em 2019, expulsou o cardeal americano Theodore McCarrick, declarado culpado por abuso sexual de menores. Um gesto significativo que colocou em prática a política de "tolerância zero". Nesse mesmo ano, uma cúpula sem precedentes sobre a proteção de menores, realizada no Vaticano, levou a uma série de medidas concretas, como a eliminação do segredo pontifício sobre esses crimes, a obrigatoriedade para religiosos e leigos de denunciar qualquer caso à hierarquia e a criação de plataformas de escuta em dioceses ao redor do mundo, entre outras.

No entanto, o segredo da confissão continuou sendo inquebrantável. - Diplomacia e "periferias" - Em suas 47 viagens ao exterior, Jorge Mario Bergoglio priorizou a visita às "periferias" do mundo, especialmente em países marginalizados do Leste Europeu, América Latina e África.

O primeiro papa latino-americano é um grande defensor do multilateralismo e denuncia incessantemente a guerra e o comércio de armas. Além disso, defende o diálogo com todas as religiões, especialmente com o Islã, como demonstrou em uma visita histórica ao Iraque em 2021. Também conseguiu um acordo inédito com o regime comunista da China, em 2018, sobre a delicada questão da nomeação de bispos.

A diplomacia da Santa Sé também trabalhou para a reaproximação histórica entre Cuba e os Estados Unidos em 2014 e apoiou o processo de paz na Colômbia. A Igreja de Francisco também se envolveu em vários conflitos regionais na América Latina e na África. No entanto, no caso da guerra na Ucrânia, iniciada com a invasão russa em fevereiro de 2022, não conseguiu se impor.