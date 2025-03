Saiba quem é o 2º suspeito preso por morte de comerciante no Pirambu

Contra Luis Filipe Rodrigues do Nascimento, de 21 anos, havia um mandado de prisão temporária em aberto. Ele foi preso nessa terça-feira, 4, no bairro Carlito Pamplona

Luis Filipe Rodrigues do Nascimento, de 21 anos, é o segundo suspeito preso pelo assassinato do comerciante Pedro Feijó de Albuquerque, de 62 anos, crime ocorrido no último dia 11 de outubro no bairro Pirambu, em Fortaleza.



Como O POVO mostrou nessa quarta-feira, 5, contra Luis Filipe, havia um mandado de prisão temporária em aberto. Ele foi preso pela Força Tática (FT), do 5º Batalhão de Polícia Militar (5° BPM), no bairro Carlito Pamplona.