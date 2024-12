Comerciante morto no Pirambu: MPCE diz que motivação foi vítima contrariar facção

O suspeito preso por matar o comerciante Pedro Feijó de Albuquerque, de 62 anos — crime ocorrido no último 11 de outubro no bairro Pirambu , em Fortaleza —, foi denunciado nessa quinta-feira, 5, pelo Ministério Público Estadual (MPCE).

A denúncia do MPCE sustenta que a motivação do crime foi “torpe”, uma vez que consistiu “na aplicação ilegal da pena de morte contra pessoa que se acreditava ser inimigo da facção”.

Apesar de uma motivação específica não ter sido identificada, testemunhas relataram à 8ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) alguns fatores que podem ter colocado os integrantes do Comando Vermelho (CV) em indisposição para com a vítima.



Um desses episódios teria ocorrido em 1º de fevereiro deste ano, quando integrantes do CV ordenaram que comerciantes do Grande Pirambu fechassem as portas em forma de luto pela morte de Fábio de Almeida Maia, conhecido como “Biu” ou “Tartaruga”, durante confronto com a Polícia Militar no Rio de Janeiro (RJ).