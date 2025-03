Preso mais um suspeito de matar comerciante no Pirambu

Homem de 21 anos foi capturado durante abordagem policial nessa terça-feira, 4, no bairro Carlito Pamplona; Ele é o segundo preso suspeito de envolvimento na morte do dono do mercadinho "Serrano", em outubro passado

Mais um suspeito de envolvimento na morte do comerciante Pedro Feijó Albuquerque, 62, no Pirambu, em outubro passado, foi preso nessa terça-feira, 4, no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza. A prisão contra o suspeito de 21 anos aconteceu pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) durante abordagem em via pública do bairro.

Conforme a equipe da Força Tática (FT) do 5º Batalhão Policial Militar (5° BPM), foi identificado que o homem possuía uma mandado de prisão temporária em aberto acerca do homicídio contra o comerciante, dono do mercadinho “Serrano”, localizado na rua Dom Quintino. Ele é um dos homens que teria atirado contra a vítima.