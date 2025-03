Membros do CV enviaram fotos de turistas de MG para chefe ordenar execução no Pirambu

Os turistas foram resgatados horas depois pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), e dois homens foram presos durante a operação. As vítimas chegaram ainda na última quarta-feira e tinham o intuito de passar o período de Carnaval na Capital.

Membros da facção criminosa Comando Vermelho (CV) enviaram fotos de turistas de Minas Gerais para o chefe da organização para que ele decidisse se as vítimas seriam executadas ou não . O grupo foi arrebatado em uma praia e mantido refém por criminosos na quarta-feira, 26, no bairro Pirambu, em Fortaleza .

Após se instalarem em um hotel na região do bairro Moura Brasil, se encaminharam para um estabelecimento comercial para comer. Em seguida, desceram para uma praia no Grande Pirambu, onde foram abordados por três criminosos.

Conforme o inquérito policial, no qual O POVO teve acesso, as vítimas foram questionadas pelos criminosos se eles integravam alguma facção criminosa ou se eram membros do CV, organização que atua no Pirambu.

Os celulares das vítimas chegaram a ser confiscados pelos criminosos que também exigiram as senhas bancárias, enquanto os turistas eram ameaçados de morte com uso de arma de fogo.

Em seguida, conforme o documento, o grupo foi levado para uma barraca de praia onde integrantes da facção tiraram fotos dos quatro turistas e enviaram para o chefe da organização criminosa para saber sobre a execução. Os turistas permaneceram reféns no local por volta de 2 horas até serem resgatados por policiais.