Mercado Central passará por reforma e deve ser entregue em até 12 meses

A reforma do Mercado terá início em 20 de maio, com previsão de 12 meses. A obra, realizada pela Seger, busca revitalizar todo o espaço, incluindo novos projetos elétrico e hidráulico

O Mercado Central de Fortaleza, localizado no Centro, passará por uma reforma. De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, além do espaço revitalizado, também serão priorizadas a garantia de acessibilidade e segurança. Conforme o prefeito José Sarto, as obras terão início nopróximo dia 20 de maio e terão prazo de execução de 12 meses. Serão investidos nas obras cerca de R$ 5 milhões

A assinatura da ordem de serviço da reforma foi feita nesta sexta-feria, 17, no andar térreo do Mercado. A obra será realizada pela Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger). De acordo com o prefeito José Sarto, revitalização reforma será do “chão ao teto”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Como é um equipamento antigo, o tempo se encarrega de fazer a corrosão de vários equipamentos. Toda a prevenção foi realizada pelo Corpo de Bombeiros. [Foi pensado] Um novo projeto elétrico e hidráulico, um novo projeto de acessibilidade, para garantir a segurança para quem aqui trabalha e para quem vem ter a oportunidade de comprar do nosso artesanato e da nossa gastronomia.”