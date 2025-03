Sol, resistência e expectativa: assim foi o segundo dia de Carnaval no Ceará

Dessa vez, a festa foi debaixo do Sol. Bairro Benfica, Mercado dos Pinhões e praias de Aracati registram movimentação e homenagens à Fernada Torres / Crédito: Samuel Setubal

O céu abriu alas para o Sol raiar. Satisfeita com a dedicação dos foliões em ocupar as ruas apesar da chuva, a Mãe Natureza decidiu adiar as nuvens para os cearenses aproveitarem as praias e os blocos de Carnaval. Se ontem, dia 1º de março, todos estavam encharcados pelas precipitações no bairro Benfica, hoje foi tudo suor. O Bloco Soltos na Buraqueira voltou a ocupar as ruas universitárias com pessoas de todas as idades na manhã deste domingo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A arte-educadora Beatriz Gurgel, 26, até se fantasiou esperando um dia de chuva, mas os planos precisaram mudar. Com peruca e maquiagem azul e uma sombrinha em tons branco-azulados, ela foi a própria representação do primeiro dia de Carnaval.

Segundo dia de Carnaval: vai que é tua, Fernanda! É “totalmente inevitável” mencionar o nome do momento. Em pleno dia de Oscar, que no Brasil começa a ser transmitido às 20h30min, Fernanda Torres não iria escapar das fantasias de Carnaval. Ainda no Buraqueira, a servidora pública Ana Mary Cavalcante, 50, e a mãe, Stela Carneiro, 83, representaram a família do momento: a filha vestiu-se de Fernanda Torres, com um Oscar premonitório na mão, e a mãe de Fernanda Montenegro em Central do Brasil (1998). “A vida presta!”, determina a estatueta dourada da foliã. “Nós vamos comemorando antecipadamente, já com a certeza da vitória”, emociona-se Stela. Ela considera que o cortejo carnavalesco de Fortaleza tem melhorado a cada ano, mas dessa vez ele está “um sonho”. “É um sonho de poder ver a Fernanda ganhar o Oscar”, define.

À tarde, o Benfica também abrigou outras personagens de Torres. Na praça João Gentil, a personagem Fátima da série Tapas e Beijos coloriu de rosa e bolinhas o Carnaval. Fantasiada, a jornalista Juliana Bomfim, 44, determinou que o resultado deste domingo era “indiferente”, tamanha a emoção de torcer por uma brasileira no Oscar. Juliana estava acompanhada de Patrícia Felix, 42, que estava vestida de Flavinha, vendedora e mulher de Djalma. Este personagem foi representado pelo analista comercial Chico Júnior, 42. Já o traje de Suely, dupla de Fátima na série, ficou para a publicitária Ingrid Bonfim, 29. Galeria: confira fotos dos foliões fantasiados de Fernanda Torres e filmes indicados ao Oscar FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 02-03-2025: Ana Mary Cavalcante 50, e Stela Carneiro 83, vestidas de Fernanda em movimentação de foliões se divertindo, mesmo com sol forte o Bloco de Carnaval Soltos na Buraqueira, fez a alegria das fantaias com a banda de marchinhas de carnaval. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 02-03-2025: Movimentação de foliões se divertindo, mesmo com sol forte o Bloco de Carnaval Soltos na Buraqueira, fez a alegria das fantaias com a banda de marchinhas de carnaval. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 02-03-2025: Ana Mary Cavalcante 50, e Stela Carneiro 83, vestidas de Fernanda em movimentação de foliões se divertindo, mesmo com sol forte o Bloco de Carnaval Soltos na Buraqueira, fez a alegria das fantaias com a banda de marchinhas de carnaval. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 02-03-2025: Movimentação de foliões se divertindo, mesmo com sol forte o Bloco de Carnaval Soltos na Buraqueira, fez a alegria das fantaias com a banda de marchinhas de carnaval. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 02-03-2025: Movimentação de foliões se divertindo, mesmo com sol forte o Bloco de Carnaval Soltos na Buraqueira, fez a alegria das fantaias com a banda de marchinhas de carnaval. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

Segundo dia de Carnaval: foliões gritam 'Sem Anistia!' Ainda Estou Aqui (2024), filme indicado ao Oscar para Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Filme, também esteve presente no clamor popular contra a ditadura militar e contra a anistia. A produção reascendeu no Brasil a memória da ditadura e o peso da ausência de julgamentos dos torturadores de cerca de 20 mil pessoas e algozes de 434 mortos ou desaparecidos. Os dados são do Human Rights Watch. É nesse contexto de Oscar e resistência que os foliões aproveitaram a festa popular para gritar contra a anistia de torturadores e envolvidos em golpes de Estado.