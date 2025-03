Carnaval Ceará 2025: programação de domingo nas praias de Aracati, Paracuru e mais

Cidades do litoral cearense trazem apresentações musicais, blocos de rua e eventos para diversas idades. Confira programação de hoje, domingo de Carnaval, 2 de março

Durante o período, cidades tradicionalmente procuradas pelos visitantes como Aracati , Paracuru e Beberibe trazem apresentações musicais, blocos de rua e eventos em diferentes locais, voltados para públicos de todas as idades.

Confira a seguir a programação para as praias do Ceará de hoje, domingo, dia 2 de março.

Em Beberibe, os shows que animam a folia de Carnaval acontecem em dois pontos da cidade: no Centro e na praia de Parajuru.

O Carnaval em Cascavel acontece na praça de São Francisco, no Centro da cidade. As atrações incluem Luísa Sonza, Forró Real e Zé Vaqueiro.

Carnaval Ceará 2025: São Gonçalo do Amarante

O Carnaval de Camocim, no litoral do Ceará, é marcado por uma programação diversificada e animada, em localidades como Taíba, Pecém, Croatá, Siupé e Várzea Redonda. Veja a programação por região:

Taíba

Todos os dias as 15h - Cortejo da Banda Zé Joana (saindo da Pracinha do Salomão com destino à Praça da Taíba).

2 de março (domingo)