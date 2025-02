Missa campal no Parque Rio Branco aborda proteção ao meio ambiente

Celebrado no terceiro domingo de cada mês, o evento ecumênico é inspirado na atuação do Papa Francisco e faz alusão ao Jubileu da Igreja Católica

Para isso, realiza uma missa campal todo terceiro domingo de cada mês. A de fevereiro acontece na manhã deste domingo, 16, no Parque Rio Branco , localizado no bairro Joaquim Távora.

Em fevereiro, o foco da missa é a Ecologia Integral, um tema frequentemente abordado por papa Francisco em suas mensagens. Em alusão ao tema, a celebração iniciou por volta das 9 horas com uma procissão de mudas, que serão doadas ao final do evento, firmando compromisso com a preservação ambiental. A saúde do pontífice também foi lembrada e colocada nas intenções de oração.