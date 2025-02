Papa Francisco hospitalizado em Roma com bronquite

O objetivo, explicou a Santa Sé, é que ele possa "prosseguir em um hospital com os tratamentos em curso para a bronquite".

"Deixem-me pedir ao padre que continue lendo porque ainda não consigo com a minha bronquite. Espero que na próxima vez eu possa", disse o pontífice na ocasião.

Francisco, que em sua juventude foi submetido a uma ablação parcial de um pulmão, se desloca desde 2022 com uma cadeira de rodas, ou com uma bengala nas poucas vezes que é visto de pé.

Nos últimos anos, ele enfrentou vários problemas de saúde, incluindo dores no joelho e no quadril, uma inflamação do cólon e dificuldades respiratórias.

Em junho de 2023, Jorge Mario Bergoglio foi hospitalizado por 10 dias no hospital Gemelli e passou por uma operação de hérnia abdominal, que exigiu anestesia geral.