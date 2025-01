Procedimento cardiológico inovador é realizado em homem com síndrome rara em Fortaleza

Um paciente com Síndrome de Brugada foi submetido a uma ablação por cateter de substratos arritmogênicos, procedimento cardiológico inovador feito no Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (HM), unidade da Secretaria de Saúde (Sesa), localizado em Fortaleza. O procedimento ocorreu no último dia 15 de janeiro e foi realizado por uma equipe de arritmologia do hospital.

A doença aumenta o risco de arritmias potencialmente fatais e morte súbita, mesmo em pessoas sem sinais prévios de doença cardíaca. Arritmia cardíaca é uma condição que se caracteriza por batimentos cardíacos irregulares, rápidos ou lentos.