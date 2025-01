Duas cobras são apreendidas em encomenda com destino a Juazeiro do Norte

De acordo com a Receita Federal, que apreendeu os animais, cada cobra é avaliada em R$ 7 mil

Uma encomenda postal contendo duas cobras foi apreendida nesta quinta, 23, em uma operação de rotina realizada no Terminal de Cargas do Aeroporto de Fortaleza, pela Divisão de Vigilância e Repressão da 3ª Região Fiscal. Cada cobra é avaliada em R$ 7 mil.

A encomenda, oriunda de Governador Mangabeira, da Bahia e com destino à Juazeiro do Norte, no Ceará, tinha pedras de argila utilizadas para sua dissimulação.