Maior evento de adoção de animais do Ceará acontece no Sana 2025

A maior feira de adoção de animais acontece nesta sexta-feira, 24, na primeira parte do Sana, o maior evento geek do Norte e Nordeste. Cinco instituições de acolhimento animal participam da 7° edição da feira: Causa Pet, Bola de Pelo, Animais Universitários, Abrigo São Lázaro, Abrigo Pichano e vários protetores independentes.

O organizador do evento e presidente do Instituto Bichomania, Felipe Ribeiro, afirma que o evento é o único com veterinário no local e entrega os animais vacinados com vacina anti-rábica, vermifugados, já com teste de Calazar feito no evento e com garantia de castração.