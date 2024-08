Tite apresenta melhora após arritmia cardíaca e tem data de alta médica prevista

Ainda assim, o treinador não poderá liderar o grupo no treino deste sábado e também não estará à beira dos gramados no próximo duelo do Flamengo

Por meio de uma nota oficial em suas redes sociais, o Flamengo anunciou que Tite teve "arritmia revertida e o ritmo cardíaco normalizado". Após partida diante do Bolívar, em La Paz, a 3600 metros de altitude, o técnico foi levado ao hospital na manhã desta sexta-feira, logo no desembarque da delegação do Rubro-Negro no Rio de Janeiro.

O motivo foi a detecção de elevações da frequência cardíaca e arritmia causadas pela altitude. De acordo com o comunicado do clube carioca, a alta médica de Tite está prevista para este sábado, mas há recomendação de 48 horas de repouso.

Com isso, o treinador não poderá liderar o grupo no treino deste sábado e também não estará à beira dos gramados no próximo duelo do Flamengo. Tite tem retorno ao Ninho do Urubu previsto para a próxima segunda-feira.