Guarda Municipal de Fortaleza vai ganhar pelotões de patrulhamento para proteger equipamentos públicas, afirma secretário

A Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) vai ganhar pelotões de patrulhamento para proteger equipamentos públicos, como praças, areninhas, postos de saúde, escolas e paradas de ônibus, de acordo com o titular da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã (Sesec), Márcio Oliveira. As equipes serão distribuídas pelas regionais da Capital. A iniciativa é uma das promessas do prefeito Evandro Leitão (PT) , durante as eleições municipais de 2024. As datas para a ação entrar em vigor não foram divulgadas.

Na ocasião, Cristiane citou que a posse é um "momento histórico" e que é "mais do que uma conquista pessoal e profissional, este é um marco para todas as mulheres ". A GMF tem 65 anos de existência e, somente agora, será comandada por uma mulher.

No momento, a gestão analisa a atuação da força de segurança para entender a melhor forma de cobrir os equipamentos públicos com a estrutura que ela tem hoje. "A gente apresentou o projeto para o prefeito e ele aqueceu. Nos próximos meses a gente vai colocar em prática. Tenho certeza que a Cidade vai sentir a diferença da atuação da Guarda", detalha o secretário.

"Peço, mulheres, que lembrem, as barreiras dos desafios podem ser grandes, mas não são intransponíveis", ressaltou em discurso feito no evento.

A nova diretora geral está na guarda desde 2003 e acumula passagens relevantes no órgão, com atuação no Pelotão de Ronda Preventiva Escolar (Rope) e na Coordenadoria das Inspetorias Cidadãs (Coinsp).

Para a gestão, ela deseja realizar ações "onde o efetivo se aproprie do território de Fortaleza, sabendo onde se faz mais necessário a presença da guarda, falando com a comunidade e descobrindo formas de trabalhar integradas com as outras forças de segurança".