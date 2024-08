Arritmia cardíaca: o que causou morte de Izquierdo e afastou Tite

O jogador Juan Izquierdo faleceu vítima de uma arritmia cardíaca na última terça-feira, 27 Crédito: EITAN ABRAMOVICH / AFP

O jogador uruguaio Juan Izquierdo morreu após complicações de uma arritmia cardíaca nessa terça-feira, 27. Ele estava internado desde a última quinta-feira, 22, após passar mal no jogo contra o São Paulo. Outro caso recente foi o do técnico do Flamengo, Tite, que também foi levado ao hospital após sofrer elevações da frequência cardíaca e arritmia causadas pela altitude de La Paz, na Bolívia. Felizmente, ele retornou ao Brasil, foi tratado com medicamentos e se recuperou. Nos dois episódios, os envolvidos tiveram arritmia, condição em que ocorre uma irregularidade em relação ao ritmo de seus batimentos cardíacos. Entenda abaixo sobre a arritmia cardíaca, condição e o que levou a morte de Izquierdo.



Juan Izquierdo e Tite: o que é arritmia cardíaca? A arritmia cardíaca é caracterizada pela frequência anormal das batidas do coração. O indivíduo pode sentir o coração acelerado em repouso sem motivo aparente, ou uma batida mais lenta do que o normal.

Juan Izquierdo e Tite: quais são as causas da arritmia cardíaca?

Como outras cardiopatias, a arritmia cardíaca tem relação com o estresse, a ansiedade, e o estilo de vida. O cardiologista e CEO do Instituto do Coração de Fortaleza, Augusto Vilela, comenta que hábitos prejudiciais à saúde aumentam o risco de desenvolver doenças cardíacas. “O álcool em excesso pode alterar os ritmos cardíacos, enquanto o tabagismo danifica os vasos sanguíneos e o coração. O estresse crônico, por sua vez, pode desencadear respostas fisiológicas que afetam negativamente o ritmo cardíaco”, exemplifica.

Estes hábitos não se aplicavam a Izquierdo, jogador do Nacional do Uruguai, que seguia uma rotina de treinos no time. Augusto explica que outras causas também podem interferir em casos como o do atleta. Assim, além dos hábitos de vida, condições genéticas e congênitas também causam arritmia. Algumas predisposições genéticas não são detectáveis até que se manifestem, como a cardiomiopatia hipertrófica ou a síndrome de Wolff-Parkinson-White Outros exemplos de condições que causam arritmia são: - Miocardite: Inflamação do músculo cardíaco, frequentemente causada por infecções virais. Mesmo em indivíduos saudáveis, a miocardite pode causar arritmias. É uma condição que pode passar despercebida até que cause sintomas significativos.

- Uso de Suplementos e Medicamentos: Alguns suplementos e medicamentos, mesmo os permitidos, podem ter efeitos colaterais que incluem arritmias. Isso pode ocorrer devido a desequilíbrios eletrolíticos ou interações medicamentosas. - Cicatrizes no Coração: Lesões antigas ou cicatrizes no tecido cardíaco, decorrentes de traumas ou de pequenos infartos não detectados podem interferir na condução elétrica do coração.

Técnico Tite no jogo Flamengo x Bolívar, no Maracanã, pela Copa Libertadores 2024 Crédito: Pablo PORCIUNCULA / AFP Izquierdo e Tite: existe mais de um tipo de arritmia? As arritmias cardíacas variam de acordo com a origem e a velocidade do ritmo cardíaco, podendo ser benignas ou graves. As benignas são chamadas de extra-sístoles, e não causam sintomas ou complicações significativas. Ao contrário das arritmias graves, que podem levar à parada cardíaca se não tratados imediatamente.