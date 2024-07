Nana Caymmi é internada com arritmia cardíaca; veja boletim médico

Nana Caymmi está internada em hospital do Rio de Janeiro desde sexta-feira, 26; cantora não tem previsão de alta, de acordo com boletim médico

Este ano, após ficar afastada do palco desde 2020, a cantora lançou uma música inédita em parceria com o cantor e violinista Renato Braz.

Em 2016, a cantora passou por uma cirurgia de remoção de um tumor na parte externa do estômago, afastando-se dos palcos. Em 2019, gravou um disco com a obra de Tito Madi, e, no ano seguinte, outro com canções de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. (Com colaboração de Dougla Corrêa, repórter da Agência Brasil)