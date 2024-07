Pacientes com doença falciforme poderão realizar novo teste de genotipagem no Hemoce

Testes deverão ser solicitados pelas unidades do Hemoce via formulário Crédito: Divulgação/Sesa

Através da genotipagem por microarranjos, o teste poderá identificar fenótipos de outros grupos sanguíneos e variações na sequência do DNA, proporcionando uma seleção de componentes sanguíneos mais adequada para o quadro de cada paciente. Médica hematologista do laboratório de imuno-hematologia do Hemoce, Claudia Mota explica em nota que “o diferencial do teste é que consiste em uma avaliação minuciosa dos genes RHD e RHCE. Esses genes codificam algumas proteínas do grupo sanguíneo RH, como os antígenos D, c, C, e, E, que são expressos na superfície das hemácias (um componente do sangue)”. “Pacientes com doença falciforme têm maior prevalência de formas variantes desses antígenos, além de terem maior propensão a formar anticorpos após transfusões sanguíneas. Com a informação obtida na genotipagem, é possível selecionar de forma mais segura o hemocomponente para o paciente, evitando reações transfusionais”, afirma a médica Claudia Mota.