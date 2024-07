Surge sétimo caso de provável cura do HIV após transplante de médula óssea

Embora não possam ter “certeza absoluta” de que todos os vestígios da presença do vírus foram eliminados, “o caso deste paciente é muito sugestivo de uma cura para o HIV”, disse à AFP Christian Gaebler, médico do hospital Charité de Berlim, que trata o paciente.

Seu caso é diferente de outras remissões de longo prazo, observou ela.

Todos os outros pacientes, com exceção de um, receberam células-tronco de doadores de medula óssea que tinham uma mutação rara de um gene chamado CCR5, que impede a entrada do HIV nas células. Os doadores dos casos anteriores eram pessoas que herdaram duas cópias do gene mutante, uma de cada pai, o que as tornava “praticamente imunes” ao HIV.

O novo paciente de Berlim é o primeiro a receber células-tronco de um doador que herdou apenas uma cópia, uma configuração muito mais comum que dá esperança de encontrar mais doadores em potencial.

O “paciente de Genebra”, revelado em 2023, é outra exceção, pois recebeu um transplante de um doador que não tinha nenhuma mutação desse gene.

Menos de 1% da população é portadora dessa mutação protetora do HIV, portanto, é muito raro que um doador de medula compatível tenha essa mutação.

