Após 22 dias de ordem judicial, plano anuncia data para jovem receber transplante de medula

Laís Carvalho deve receber guia de liberação para transplante na próxima sexta-feira, 27 / Crédito: Reprodução/Instagram @laiscarvalhoo

O caso da recifense Laís Carvalho, de 31 anos, radicada em Fortaleza, que aguarda a realização de seu transplante de medula óssea, ainda não teve o desfecho determinado pela Justiça, apesar da ordem judicial dada ao plano LIV Saúde. Em 2023, a jovem recebeu o diagnóstico de um Linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que é detectado no sangue. Na noite dessa sexta-feira, 20, inclusive, apesar da urgência para tratar seu caso, a gerente de marketing compartilhou no seu Instagram que a operadora ainda não havia emitido nem enviado a guia de autorização para o procedimento.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O cenário teve uma mudança e um fio de expectativa exatamente na manhã deste sábado, 21. Laís recebeu uma ligação da operadora de saúde informando que a guia de autorização para o transplante deverá ser liberada até a próxima sexta-feira, 27. No momento em que o plano deu a informação, a jovem conversava com O POVO sobre o caso.

No início desta semana, o LIV Saúde entrou em contato, solicitando que ela comparecesse a uma consulta com um hematologista da própria operadora. O exame clínico foi feito na quinta-feira, 19, e o relatório reforçou a necessidade do transplante. No mesmo dia, Laís foi novamente contactada pelo plano, que informou sobre a liberação de uma guia para a realização de um PET-CT, um diagnóstico por imagem capaz de detectar possíveis tumores pelo corpo. O exame é necessário antes que o procedimento final seja realizado. Ao questionar sobre a guia do transplante, a paciente ouviuda operadora que em até 24 horas receberia a liberação. “Até brinquei: ‘Mulher, vai sair este ano ainda?’. E ela: ‘Vai, com certeza’”, descreve.

Ao O POVO, o plano LIV Saúde confirmou que os exames estão autorizados e marcados, e que estão mantendo contato com a paciente para mais detalhes. Os procedimentos a serem realizados estão sendo acertados com as prestadoras de serviço. Quais os riscos com a demora no transplante de medula óssea Em 2024, Laís Carvalho realizou um tratamento por imunoterapia, após não responder bem à segunda fase de quimioterapia que precisou ser submetida. Não sendo convencional, este tratamento contra o câncer busca combater o avanço da doença ativando o sistema imunológico do paciente. A resposta foi positiva, mas a gerente de marketing foi indicada para realizar um transplante de medula óssea autólogo, no qual as células precursoras da medula óssea vêm do próprio indivíduo transplantado, ou seja, o receptor.