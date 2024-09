Ceará registra aumento de doadores de médula óssea em 2024

Segundo o Ministério da Saúde (MS), até junho deste ano foram registrados 224 transplantes de medula óssea para pacientes brasileiros e 46 para pacientes internacionais. Em 2023, o Redome viabilizou 369 transplantes com doadores não aparentados no Brasil e enviou 100 produtos de doadores brasileiros para o exterior.

No primeiro semestre de 2024, o Ceará registrou 2,8 mil doadores de medula óssea, e, no mesmo período do ano anterior, havia apenas 1.905 doadores no Estado. O Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome) alcançou 74.677 cadastros no País, um aumento de mais de 16 mil registros em relação ao ano passado, quando o total era de 58.308 pessoas cadastradas.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, destacou ao Ministério da Saúde a importância do aumento. “Ao fortalecer o cadastro de doadores, o SUS [Sistema Único de Saúde] amplia suas possibilidades de oferecer um tratamento eficaz e gratuito a quem precisa”, disse.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), os transplantes de medula óssea são fundamentais, especialmente para pacientes que não têm doadores compatíveis na família. Existe apenas 25% de chance de compatibilidade entre irmãos, sendo a probabilidade maior quando as duas partes são irmãos dos mesmos pais.

Danielle Oliveira, chefe do Redome, enfatizou a relevância do Dia Mundial do Doador de Medula Óssea, ressaltando a solidariedade global e a diversidade do registro brasileiro. “Ao longo de mais de 30 anos, o registro brasileiro tornou-se reconhecido por sua diversidade, graças à participação de doadores das diferentes regiões do Brasil”, informou.