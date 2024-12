Jovem com câncer ganha na Justiça direito de realizar transplante de medula mas plano de saúde nega

A operadora de plano de saúde não cumpriu com a decisão judicial e, até o momento, não liberou o custo para o transplante de medula óssea autólogo

Ao O POVO, ela relatou que descobriu o câncer em abril do ano passado, e o plano da operadora havia sido contratado em março, o que em tese lhe daria direito a ter o tratamento custeado, mas isso não aconteceu.

Quando o primeiro tratamento de quimioterapia — realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) — foi finalizado, ainda em 2023, ela procurou novamente o seguro de saúde para realizar o PET-CT, um diagnóstico por imagem capaz de detectar tumores em todos os lugares do corpo.

Laís informou que foi contatada pela operadora para uma conversa presencial, onde foi explicado que não poderiam assinar a autorização para o PET-CT, pois ela se caracterizava com doença pré-existente.

O exame precisava ser feito entre novembro e dezembro do ano passado e custava R$ 5 mil. "Mandei o laudo médico e expliquei que tinha acabado de fazer uma quimioterapia. Eu precisava saber se o câncer tinha ido embora, se tinha entrado em remissão", explica.

"Quando acabou a carência de procedimentos de alta complexidade, achei que conseguiria o PET-CT. Quando solicitei, começou toda a briga na Justiça e me perguntaram por que eu estava solicitando [o exame]", relata.

“Eu não sabia que estava doente quando contratei o plano. Eles disseram que isso não tinha como ser comprovado. Eu não tinha feito nenhuma perícia médica”, afirma.

A partir disso, Laís teria sido coagida a assinar um termo pela operadora, onde afirmava que ela reconhecia a doença como pré-existente quando contratou o plano.

Ainda em dezembro, a gerente de marketing conta que começou a apresentar mais sintomas do câncer. Como a fila de espera do SUS estava grande e a operadora não havia liberado o exame, que precisava ser feito com urgência, os amigos de Laís fizeram uma vaquinha online e arrecadaram o valor necessário.