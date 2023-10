Médico doa a própria medula óssea para salvar vida de criança

Especialista em cardiologia intervencionista e trabalhando no Centro de Saúde Americano Advent Health Ocala, Ali Alsamarah espera que sua história incentive outras pessoas a se inscreverem no registro de doadores e a considerarem a doação.

Ao “AdventHealth News”, o médico contou que se tornou doador há três anos, após ver um amigo sobreviver à leucemia mieloide aguda devido a um transplante de medula óssea.

Ele passou por uma bateria de exames para saber se estava apto a praticar a boa ação. O caso ocorreu em abril, mas só agora foi noticiado.

“Espero que esta mensagem chegue às pessoas para que conheçam o programa de doação de medula óssea, pois irá enriquecer o conjunto com mais doadores e, portanto, mais potenciais pares para aqueles que necessitam”, disse o cardiologista. “O procedimento é crucial para conscientizar e educar as pessoas sobre a terapia que pode salvar vidas”, acrescentou.

Como ser doador no Brasil



Para ser doador no Brasil, é necessário ter entre 18 e 35 anos de idade (o doador permanece no cadastro até 60 anos e pode realizar a doação até esta idade), realizar um cadastro no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome), um sistema nacional que tem a coordenação do Sistema Único de Saúde (SUS).

Além disso, é importante coletar uma amostra de sangue (10 ml) para exame de tipagem HLA. Estes dados serão incluídos no Redome e, em caso de identificação de compatibilidade com um paciente, o doador será contatado para realizar outros testes.



Faustão elogia SUS e quer motivar doação de órgãos: 'minha missão'; CONFIRA