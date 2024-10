Transplante de órgãos tem teste de HIV? Entenda regras e procedimentos

Os transplantes de órgãos são realizados no País desde 1968, mas a disposição de tecidos, órgãos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento só foi disposta pela legislação anos depois, na forma da Lei nº 9434/1997, de fevereiro de 1997.

Um caso considerado inédito no serviço de transplantes do Brasil foi reportado nesta sexta-feira, 11, após seis pacientes que receberam órgãos transplantados no Rio de Janeiro testarem positivo para HIV . A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-RJ).

A enfermeira Samira Rocha Magalhães, da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (Cihdott) no Instituto Dr. José Frota (IJF), destaca que, nos casos de morte encefálica, três exames são necessários. Estes seguem a resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM nº 2.173/2017).

No caso da morte encefálica, a família é entrevistada sobre os hábitos do paciente, o que pode auxiliar na identificação de riscos em uma possível contaminação e até levar à contraindicação da doação.

Durante o processo, uma série de avaliações são consideradas, como o Raio-X (RX) e exames de sangue, para avaliar as funções dos órgãos. A análise também inclui as sorologias HIV, HTLV, hepatite B, hepatite C, sífilis e doença de Chagas.

Também não poderão ser doadoras as pessoas que não possuem documentação ou menores de 18 anos sem a autorização dos responsáveis.

Transplante de órgãos: números no Brasil

De acordo com dados atualizados do Ministério da Saúde (11/10/24), 44.802 pessoas esperam por um transplante de órgão no Brasil. Do total, 26.271 são do sexo masculino e 18.531, feminino.

No topo da lista de espera, fica o estado de São Paulo, com 21.564 brasileiros. Já o Ceará se encontra em sétimo lugar, com 1.866 pessoas.