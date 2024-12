Demolição de bangalô em Fortaleza: MPCE será acionado, diz Conselho

Fortaleza, Ceará, Brasil, 30-12-2024: AGEFIS embarga tentativa de demolição do Bangalô Aristides Capibaribe, na Jacarecanga. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

Agentes da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) embargaram nesta segunda-feira, 30, obra em curso no Bangalô Aristides Capibaribe, construção histórica no Jacarecanga, bairro de Fortaleza. Cerca de oito homens realizavam a demolição do último andar quando foram interrompidos pelos fiscais. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp As primeiras autoridades a visitarem o local, porém, foram representantes da célula de Gestão do Patrimônio Material da Coordenação de Patrimônio Histórico e Cultural, parte da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor). Foram eles os responsáveis por acionar a Agefis.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Histórico-Cultural de Fortaleza (Comphic) anunciou que estará “vigilante nos próximos dias” quanto ao cumprimento da interrupção da obra no bangalô.

O grupo também emitirá comunicado ao Ministério Público do Estado (MPCE) com “solicitação de audiência para tratar com celeridade do caso”. Fortaleza, Ceará, Brasil, 30-12-2024: AGEFIS embarga tentativa de demolição do Bangalô Aristides Capibaribe, na Jacarecanga. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS Fortaleza, Ceará, Brasil, 30-12-2024: AGEFIS embarga tentativa de demolição do Bangalô Aristides Capibaribe, na Jacarecanga. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS Fortaleza, Ceará, Brasil, 30-12-2024: AGEFIS embarga tentativa de demolição do Bangalô Aristides Capibaribe, na Jacarecanga. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS O topo do bangalô já se encontra sem teto. No terreno — por atrás dos muros mais altos, erguidos há poucos anos —, é possível ver andaimes desmontados, destroços de cimento e as antigas telhas da casa.