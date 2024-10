Príncipe da Arábia Saudita retoma construção de prédio com 1 km

Construção do edifício mais alto do mundo será retomada com novo contrato de US$ 1,9 bilhão para a Torre de Jeddah, na Arábia Saudita Crédito: Divulgação/ Adrian Smith/Gordon Gill Architecture

Planejada para ser o edifício mais alto do mundo, a Torre Jeddah, em Jeddah, na Arábia Saudita, terá a construção retomada após uma pausa de seis anos, anunciou a empresa proprietária, Jeddah Economic Co, que pertence ao príncipe saudita Alwaleed bin Talal. Anteriormente conhecida como “Kingdom Tower”, o arranha-céu, uma vez concluído, terá 999.744 metros, tornando-se a primeira estrutura da história a atingir mais de um quilômetro de altura. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Arábia Saudita pede que soberania do Líbano seja respeitada; ENTENDA



O projeto faz parte de um ambicioso desenvolvimento econômico de 20 bilhões de dólares próximo ao Mar Vermelho, um dos vários megaprojetos em andamento. O arranha-céu contará com o maior observatório do mundo acessível ao público, com um sistema avançado de 59 elevadores, que transportarão os visitantes a velocidades de até 10 metros por segundo. Prédio com 1 km: paralisação após a conclusão de 1/3 do projeto O arranha-céu estava cerca de um terço concluído quando, em 2017, várias figuras importantes - incluindo os presidentes da principal empreiteira e de um conglomerado que cofinanciava o projeto - foram detidas na campanha anticorrupção do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, que levou centenas de pessoas a serem interrogadas por acusações de corrupção.

Cidade Linear: projeto futurista na Arábia Saudita pode não se concretizar; CONHEÇA

O trabalho continuou após as prisões, mas parou no início de 2018. Em janeiro daquele ano, com a crescente preocupação sobre as consequências econômicas, a JEC disse à CNN que a construção continuaria, mas um hiato de anos se seguiu. A interrupção causada pela pandemia de Covid-19 também atrasou os planos de retomar o trabalho. A cerimônia contou com a presença de um dos oficiais detidos anteriormente, o príncipe saudita Alwaleed bin Talal, que é presidente da Kingdom Holding Company, um dos principais patrocinadores do projeto.

Alwaleed, primo do príncipe herdeiro, foi libertado quase três meses após sua prisão, embora não se saiba sob quais circunstâncias ele foi libertado. Prédio com 1 km: participação da família Bin Laden Outra figura-chave envolvida na campanha anticorrupção foi Bakr bin Laden, presidente da principal empreiteira do arranha-céu, Saudi Binladin Group. O magnata da construção, meio-irmão de Osama bin Laden, teria sido solto em 2021, três anos após sua prisão devido ao colapso de um guindaste em Meca em 2015, que matou mais de 100 pessoas.