Agefis embarga demolição do Bangalô Aristides Capibaribe, na Jacarecanga

Equipes da Agefis foram até o local e constataram falta de documentação oficial; parte do teto da estrutura já foi demolida

Parte do teto da estrutura já foi retirada. No entanto, profissionais da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) embargaram a ação por falta de documentação oficial que autorizasse o processo.

O Bangalô Aristide Capibaribe, localizado no bairro Jacarecanga, em Fortaleza , começou a ser demolido na manhã desta segunda-feira, 30.

Os agentes foram até o local, onde oito homens estavam trabalhando, e pediram para entrar no terreno, mas não foram autorizados pelo representante da obra.

Com auto lavrado, o representante da obra "prometeu" que a demolição seria interrompida, mas que permaneceria no local à espera do proprietário.

Com o registro do representante, a Agefis lavrou auto de infração. Agora, o proprietário da construção deverá comparecer à sede da Regional II para esclarecimentos.

Foi necessário o apoio da Guarda Municipal para os agentes conseguirem entrar no terreno. Os fiscais solicitaram ao representante da obra seu documento de identificação, o qual ele iniciou alegou não possuir naquele momento. Porém, apresentou na sequência.

Há uma semana, uma vizinha do terreno entrou em contato com os proprietários para reclamar sobre uma parte da estrutura do bangalô que caiu em sua casa e derrubou algumas telhas.

Bangalô Aristides Capibaribe teve processo de tombamento arquivado

O Bangalô Aristides Capibaribe é uma herança do século XIX. O sobrado de três pisos situado no bairro Jacarecanga primeiro foi chamado de Palacete Oscar Pedreira (1896-1977), em homenagem ao empresário fortalezense que implantou a primeira linha de ônibus da Capital, na década de 1920. Depois foi renomeado em homenagem a Aristides Capibaribe, presidente da Federação Cearense de Futebol em 1932.

Construído em estilo neoclássico, o prédio é propriedade privada, mas desde 2007, aguardava a evolução do tombamento provisório para o definitivo. Após 17 anos, a Procuradoria-Geral do Município (PGM) decidiu, no entanto, arquivar o processo.