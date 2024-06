Sarto sobre Edifício São Pedro ir para a UFC: "Depois que o leão tá morto vem pegar na cauda"

José Sarto, prefeito de Fortaleza Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), se manifestou nessa quinta-feira, 20, de forma contrária e crítica à decisão da União de tornar o terreno do Edifício São Pedro como novo campus da Universidade Federal do Ceará (UFC). O gestor da capital cearense afirmou que poderiam ter feito a medida antes e partiu dele a "coragem" de demolir o prédio. O prefeito afirmou que "depois que o leão tá morto vem pegar na cauda dele". "Eu sou contrário porque eles deviam ter feito isso antes. Eu tive a coragem de derrubar o prédio. Depois que tá tudo derrubado, que o leão tá morto vem pegar na cauda do leão. Devia ter pedido antes", afirmou Sarto em entrevista no Palácio da Abolição após evento com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).