Presos são autuados por morte de suspeito de chefiar facção em presídio de Itaitinga

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Eles foram identificados como Waldiney de Melo Lima, o “Taxista”, de 40 anos; e Raimundo Costa Silveira Neto, o “Raimundo Geladeira”, de 42 anos. Encaminhados à Delegacia Metropolitana de Itaitinga, a dupla se valeu do direito de permanecer em silêncio durante o depoimento.

Os policiais penais que testemunharam o crime informaram que Fellype Abdoral foi executado durante o banho de sol. Após uma discussão, os acusados teriam efetuado diversos golpes na vítima com uma arma artesanal. O POVO apurou que, ao todo, 27 golpes foram desferidos.

Os policiais contaram que chegaram a efetuar disparos de munição menos letal, mas não conseguiram impedir a consumação do crime. Um dos agentes de segurança informou ter atirado oito vezes, enquanto um outro disse ter disparado outras seis.

Fellype Abdoral, que também era conhecido como “F” ou “Águia”, já havia sido apontado como integrante do “Conselho Final” da organização criminosa, além de ter forte influência no tráfico de drogas no Eusébio (Região Metropolitana de Fortaleza).



A defesa de Fellype Abdoral nega que ele tenha envolvimento com a facção. Conforme o advogado Jader Aldrin, a extração de dados de um celular encontrado com Fellype Abdoral, que embasou a condenação dele por integrar organização criminosa, foi adulterado.

Suspeitos foram condenados por matar três PMs em 2018

Waldiney e Raimundo também já foram apontados como tendo cargos de comando na facção. Eles foram condenados por envolvimento na execução de três policiais militares em um bar do bairro Vila Manoel Sátiro, em Fortaleza, em 2018. Na investigação do triplo homicídio, uma testemunha afirmou que eles integravam uma célula da GDE conhecida como “Conselho Missão”.