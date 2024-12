PM é baleado na cabeça durante patrulhamento em Boa Viagem, no Ceará

Um policial militar foi baleado na cabeça na madrugada desta quinta-feira, 5, no município de Boa Viagem , a 221,43 quilômetros de Fortaleza . O caso aconteceu durante um patrulhamento no bairro Vila Holanda.

Ainda segundo a pasta, as Forças de Segurança do Estado realizam diligências para capturar os suspeitos de envolvimento na ocorrência que resultou na lesão corporal contra o PM.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) também foram enviadas para reforçar a região de Boa Viagem. A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) atua no caso.

“A pasta reforça ainda que os trabalhos contam com policiais militares do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque), do Batalhão de Choque especializado em Policiamento do Interior (Bepi/Cotar) e do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PMCE”, disse a pasta.

Ainda há atuação de equipes dos Departamentos de Polícia do Interior Norte (DPI-Norte), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e de Inteligência (DIP) da PC-CE.