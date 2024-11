Agenda lúdica e solidária dá início ao Natal Sem Fome 2024; veja como doar

FORTALEZA-CE, BRASIL, 09-11-2024: Evento do Natal Sem Fome, no Parque Adahil Barreto, com atividades ao ar livre, oficinas e recebimento de alimentos doados. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Tradicional campanha de arrecadação de alimentos, o Natal Sem Fome 2024 foi lançado na manhã deste sábado, 9, no Parque Adahil Barreto, em Fortaleza. O evento foi marcado por atividades lúdicas para crianças e famílias e pelo início da arrecadação de insumos para posterior doação. Realizada nacionalmente pela ONG Ação da Cidadania, a campanha é articulada no Ceará pelo Instituto Nordeste Cidadania (Inec). Segundo a diretoria de desenvolvimento humano e socioambiental do órgão, Ana Maria Xavier, a meta de arrecadação deste ano no Estado é de 100 toneladas. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ela reforça que a campanha “não junta alimento. Tem gente com fome hoje, agora. Recebidos os alimentos, a gente já monta cesta e já distribui. Por isso o slogan ‘Quem tem fome, tem pressa’”.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 09-11-2024: Evento do Natal Sem Fome, no Parque Adahil Barreto, com atividades ao ar livre, oficinas e recebimento de alimentos doados. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 09-11-2024: Evento do Natal Sem Fome, no Parque Adahil Barreto, com atividades ao ar livre, oficinas e recebimento de alimentos doados. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 09-11-2024: Evento do Natal Sem Fome, no Parque Adahil Barreto, com atividades ao ar livre, oficinas e recebimento de alimentos doados. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 09-11-2024: Evento do Natal Sem Fome, no Parque Adahil Barreto, com atividades ao ar livre, oficinas e recebimento de alimentos doados. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 09-11-2024: Evento do Natal Sem Fome, no Parque Adahil Barreto, com atividades ao ar livre, oficinas e recebimento de alimentos doados. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 09-11-2024: Evento do Natal Sem Fome, no Parque Adahil Barreto, com atividades ao ar livre, oficinas e recebimento de alimentos doados. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 09-11-2024: Evento do Natal Sem Fome, no Parque Adahil Barreto, com atividades ao ar livre, oficinas e recebimento de alimentos doados. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS As primeiras doações foram feitas neste sábado, quando colaboradores do Inec, voluntários do Ceará Sem Fome e visitantes do Parque Adahil Barreto se misturaram. A programação também incluiu oficina de cartazes, aula de ginástica e até uma “mini-corrida contra a fome” para crianças de 5 a 12 anos. Foi propício para Viviane Bezerra, 43, que levou o filho para se divertir. Ela é analista do Inec e colabora no Natal Sem Fome há cinco anos. “É uma grande oportunidade de fazer nossa parte, tentar ajudar o próximo. E, com essa pequena ação, conseguimos ajudar muita gente”, relatou.

Para Viviane, participar da campanha a faz “evoluir como pessoa, ter um olhar diferente” para questões sociais. “E que bom, que continue a evolução. E também tenho a consciência de que preciso fazer muito mais”. FORTALEZA-CE, BRASIL, 09-11-2024: Evento do Natal Sem Fome, no Parque Adahil Barreto, com atividades ao ar livre, oficinas e recebimento de alimentos doados. Viviane Bezerra, 43, analista do Instituto Nordeste Cidadania (Inec) e colaboradora no Natal Sem Fome 2024. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS “Às vezes, a gente está ali no nosso mundinho, tudo dando tão certo, e não abrimos nossa mente para enxergar como é a vida lá fora. Com a campanha, podemos ver isso, e também ajudar, contribuir, fazer algo”.

Segundo a fortalezense, é “oportuno” a campanha estar ligada ao período natalino, porque o “o Natal tem grandes movimentações na vida, de recomeços. É o momento para dar a chance de pessoas verem que podem recomeçar, renascer. Com a virada do ano, com Cristo. É o momento ideal”. Chegada do Papai Noel: VEJA programação de Natal em Fortaleza A visão é compartilhada pelo estudante João Paulo de Figueiredo, 18, natural de Milagres, a 482,50 quilômetros (km) da Capital. “Eu sou católico, então, para mim, o Natal representa justamente a união. [Representa] a esperança por um bem que possa vir a acontecer. Em ações como essas, a gente reacende uma chama que a gente pode ter esquecido”.