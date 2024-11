Família de idosa de 96 anos denuncia atraso no fornecimento de dieta e fraldas pela Prefeitura

No início, a família ainda tentou arcar com os custos do tratamento, inclusive fazendo empréstimos. Contudo, perceberam que seria inviável manter os gastos a longo prazo. Somente com a dieta enteral, o custo chega a R$ 2 mil mensais.

Família de dona Tereza conseguiu na Justiça fornecimento das fraldas e dieta pelo SUS Crédito: Arquivo Pessoa/Reprodução Durante alguns anos, o fornecimento dos itens ocorreu sem nenhuma intercorrência, com a família solicitando a cada três meses a necessidade da continuidade do serviço. Contudo, conforme Bruno, nos últimos dois anos os atrasos se tornaram comuns.

Conforme Bruno de Castro, a última solicitação da dieta foi feita em 3 de junho e deveria ser entregue até o último dia 3 de setembro. Já as fraldas foram solicitadas em 15 de julho, com data limite até 15 de outubro. Sem as entregas, a família consegue se manter com o estoque que tem em casa por apenas mais 20 dias.

“Cada unidade custa R$ 45, e usamos uma unidade por dia, dividindo em porções de 200 ml. A grande questão é que isso não é um item qualquer. É algo de primeira necessidade para a minha mãe. Não temos outra alternativa para alimentá-la”, diz Bruno.

O POVO demandou a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) sobre a questão. Em nota, foi informado que as fraldas descartáveis para a usuária estarão disponíveis para retirada no decorrer da próxima semana, na Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, no bairro Cajazeiras.