Censo 2022: 1 a cada 5 residentes de Fortaleza mora em favelas; maior delas fica no Pirambu

Maior favela do Ceará, Santa Elisa, no bairro Pirambu, é a 23ª maior do Brasil

De acordo com os dados do Censo Demográfico de 2022, divulgados nesta sexta-feira, 8, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Ceará tem 749.640 residentes de favelas , divididos em 30 municípios.

Juntos, eles concentram 664.059 moradores de favelas do Estado em uma área de 45 km². Isso torna a Concentração Urbana de Fortaleza a terceira maior em densidade demográfica dentro das favelas, atrás apenas das Concentrações do Rio de Janeiro e São Paulo.

Veja quais são as maiores favelas do Ceará, todas localizadas em Fortaleza

Santa Elisa/Pirambu: 24.409



Pantanal: 14.383



Fumaça/Planalto Pici: 13.110



Papoco: 11.164



Comunidade Serviluz/Titanzinho: 11.035



Santa Inês/Pirambu: 10.824



Parque Alto Alegre: 9.465



Tancredo Neves: 8.108



KM 10: 7.519



Lagamar: 7.500

Das 702 favelas do Ceará, 503 ficam em Fortaleza. A mais populosa do Ceará é a favela Santa Elisa, no bairro Pirambu. O território tem 24.409 moradores e é a 23ª maior favela do Brasil em população.

A comunidade tem população maior do que a quantidade de moradores dos quatro menores municípios do Ceará: Granjeiro (4.841), Guaramiranga (5.654), Baixio (5.704), São João do Jaguaribe (5.855).



Confira onde ficam localizadas as favelas de Fortaleza e do Ceará