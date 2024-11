158 cidades do Ceará recebem selo Unicef por melhorias nas políticas para crianças e adolescentes

Imagem de apoio ilustrativo Crédito: FERNANDA BARROS

O Fundo das Nações Unidas para Infância (Unicef) no Brasil certificou 158 municípios cearenses que mais melhoraram suas políticas públicas voltadas a crianças e adolescentes, entre 2021 e 2024. Selo Unicef é concedido aos municípios com melhorias acima da média nacional em saúde, educação e proteção contra violências. O Ceará tem 184 cidades, portanto, o total de municípios com a certrificação é de 86%.

A certificação recorde no estado coincide com a celebração dos 25 anos do Selo, que teve sua primeira edição inaugurada no Ceará, no biênio 1999-2000.

No Estado, a Associação para o Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Ceará (APDMCE) foi parceira de implementação da estratégia.

A atual edição (2021-2024) contou com a participação de 2.023 municípios de 18 estados. Desses, 907 alcançaram todas as metas e foram certificados. O Selo será entregue, oficialmente, aos municípios do Ceará em um evento em Fortaleza, no dia 11 de dezembro. Selo Unicef: melhoras na imunização, educação e proteção contra as violências Aumento da imunização No Brasil, de 2020 a 2023, as coberturas da Tríplice Viral D2 aumentaram 2,6% (de 64,27% para 65,91%). Nos municípios certificados pelo Selo Unicef no Ceará o aumento foi de 41,4% (de 63,8% para 90,2%).



Redução do abandono escolar No Brasil, de 2019 a 2023, o abandono escolar caiu 38%, passando de 1,3% para 0,8%. Nos municípios certificados no Ceará, a queda foi maior: 74,7% (saindo de 0,8% e chegando a 0,2%). Proteção à infância A adesão e o uso adequado do chamado Sistema de Informação para Infância e Adolescência (Sipia) estavam entre as ações que os municípios deveriam realizar para receber o Selo Unicef. Nas cidades certificadas no Ceará, o número de notificações de violências contra crianças e adolescentes aumentou, passando de 879 notificações em 2020 para 29.307 em 2023. No mesmo período, nacionalmente, as notificações aumentaram de 118.995 para 578.859.