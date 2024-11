Papai Noel dos Correios: campanha tem meta de atender 9.200 cartas

FORTALEZA-CE, BRASIL, 06-11-2024: Lançamento da campanha Papai Noel dos Correios. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Há 35 anos a campanha Papai Noel dos Correios vem fazendo a alegria de milhares de crianças no Brasil. No Ceará não é diferente e nesta quarta-feira, 6, deu-se início à campanha, que neste ano, tem como meta disponibilizar cerca de 9.200 cartas para apadrinhamento. A solenidade de lançamento contou com a presença do Papai Noel, dos pequeninos que escreveram as cartas e uma apresentação musical dos alunos do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros. A campanha tem o objetivo de atender os pedidos de Natal de crianças matriculadas em escolas da rede pública — do 1° ao 5° ano do ensino fundamental, independente da idade — e também atendidas por instituições parceiras, como creches, abrigos e núcleos socioeducativos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Pedidos feitos por crianças da sociedade, com até 10 anos de idade e que estejam em situação de vulnerabilidade social, também serão atendidos.

No Ceará, 18 agências estão com cartas disponíveis. Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e Cariri, os municípios que possuem unidades dos Correios e também participam da iniciativa são: Caucaia, Juazeiro do Norte, Beberibe, Maranguape e Lavras da Mangabeira. Os padrinhos têm até o dia 16 de dezembro para adotar as cartas e entregar os presentes nas agências dos Correios, que em seguida, fará a logística das remessas até os pequenos. Em 2023, pela primeira vez, a campanha atendeu 100% dos pedidos das crianças em todo o País. Foram cerca de 270 mil cartinhas. Ao O POVO, o economista e assessor institucional da Federação do Comércio do Estado do Ceará (Fecomércio), Vicente Ferrer, conta que a Federação tem apadrinhado um “número razoável de crianças e cartinhas” todos os anos.

“No sentido de fazer com que essa campanha seja cada vez mais um sucesso e que atenda aquelas crianças que esperam no Natal receber uma lembrancinha do Papai Noel”, compartilha. Ainda segundo ele, a expectativa é “dobrar a contribuição do ano passado”. “[Estamos] tentando mobilizar um número maior de pessoas, principalmente aquelas que trabalham nos sistemas Fecomércio, Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), Sesc (Serviço Social do Comércio) e no Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC)”. “Tentaremos, desta forma, envolver o maior número de pessoas para que possamos atender também o maior número de crianças”. Segundo ele, no ano passado cerca de 200 crianças tiveram suas cartas apadrinhadas. “Vamos ver se esse ano, pelo menos, nós possamos dobrar esse quantitativo”, finaliza.

Com um brilho no olhar, o pequeno Aquiles, de 6 anos, conta que na cartinha ao Papai Noel, pediu “um carrinho de controle remoto” e que está ansioso para conhecer o bom velhinho. Animada, a pequena Maria Clara, de 10 anos, conta que o “evento está muito massa”. A garotinha afirma que seu sonho é receber uma bicicleta. “Se eu não pudesse ganhar uma bicicleta, eu pedi um dinossauro ao meu irmão, que é autista. Ele ama dinossauros”, compartilha com um sorriso no rosto. O superintendente estadual dos Correios, Kleber Andrade, conta que a ação se iniciou quando “um funcionário recebia as cartinhas [das crianças] e não sabia para onde encaminhar”. Desde então, a campanha ganhou essa proporção nacional.

Como se tornar um padrinho? Para se tornar padrinho, basta acessar o Blog da Campanha e seguir as instruções indicadas. Também é possível encontrar cartinhas físicas nas principais agências. A entrega deve ser feita de forma presencial. Confira a lista de agências disponíveis: Fortaleza Agência Central de Fortaleza | rua Senador Alencar, 38, Centro.



Agência Barão de Studart | av. Barão de Studart,1864, Aldeota.



Agência Alencarina | av. Oliveira Paiva, 2800, Cambeba.



Agência Montese | av. Professor Gomes de Matos, 798, Montese.



Agência Parangaba | av. João Pessoa, 7189, Parangaba.



Agência Iguatemi | av. Washington Soares, 85, 115A, Edson Queiroz.



Agência Aldeota | rua Maria Tomásia, 683, Aldeota.



Agência Henrique Jorge | rua Vitória, 926, Henrique Jorge.



Agência Maraponga | rua Francisco Glicério, 290, Maraponga.



Agência João XXIII | av. Augusto dos Anjos, 489, Parangaba.



Agência Bezerra de Menezes | av. Bezerra de Menezes, 2071, São Gerardo.



Agência Mozart Lucena | av. Mozart Pinheiro de Lucena, 1580, Vila Velha.



Agência José Bonifácio | av. Aguanambi, 674, José Bonifácio. RMF e Cariri: