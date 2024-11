Crianças debatem sobre crise climática em projeto que simula negociações da COP 30

Projeto Casulo, do Instituto Casulo Montessori, terá ainda a realização de protótipos e oficinas práticas sustentáveis, além de ações sociais e coletivas. Mãe de aluno, que é engenheira ambiental, foi autora do projeto

Com foco nas mudanças climáticas que estão ocorrendo pelo mundo, o Projeto Casulo, do Instituto Montessori Bilíngue, escola localizada em Fortaleza, promove, no dia 19 de novembro, uma simulação das negociações da COP 30 — 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (Conferência das Partes) - com crianças.

A COP é uma reunião anual de signatários da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima UNFCCC — na sigla em inglês. A reunião visa debater medidas para diminuir a emissão de gases do efeito estufa, encontrar soluções para problemas ambientais que afetam o planeta, entre outros.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Projeto Casulo foi idealizado pela engenheira ambiental Dalila Menezes, 38, mãe do Davi Menezes, 7, que estuda no Instituto Casulo Montessori. A iniciativa está em andamento desde agosto e deve prosseguir até o próximo ano. A promessa é deixar uma marca na educação ambiental da comunidade.