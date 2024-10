Suspeito de matar ex-namorada em saída de festa na Capital vai a júri popular

Bárbara Bessa tinha 3 filhos e completaria 26 anos em setembro Crédito: Arquivo Pessoal

Alef Maciel Lopes, 30, suspeito de matar a ex-namorada Bárbara Bessa, à época com 25 anos, na saída de uma festa na Capital, vai a júri popular. A decisão foi tomada pela 1ª Vara do Júri de Fortaleza nesta quarta-feira, 2, e coloca Alef como réu por feminicídio. A data do julgamento ainda será marcada. O crime foi cometido em abril do ano passado, na rua Senador Alencar, no Centro de Fortaleza. Na ocasião, a vítima foi baleada pelo ex-namorado, que não aceitava o término do relacionamento. Conforme o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), os dois teriam se encontrado e discutido nas proximidades do evento, e Bárbara foi assassinada.

Denunciado pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), o réu será julgado por homicídio qualificado, realizado por motivo torpe e sem chance de defesa para a vítima. Além de Alef, Daniel José de Sousa de Lima também será julgado como cúmplice do homicídio por ter escondido o carro usado pelo acusado durante a fuga. Segundo informações divulgadas pelo MPCE, a data para realização do julgamento ainda será definida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). Vítima temia ser assassinada Bárbara, que hoje teria 26 anos, deixou três filhos, à época com 3, 5 e 10 anos. Estudante de Administração, ela pretendia mudar de vida após o fim do relacionamento e almejava realização de sonhos e sucesso na carreira profissional.